Девушки в кожаных шортах выступили перед детьми на губернаторской елке во Владивостоке

Министерство культуры и архивного дела Приморского края организовало проведение губернаторской новогодней елки для детей. Одним из номеров в программе стало выступление женщин в коротких кожаных шортах и ботфортах.

Шоу было проведено гастролирующим Цирком Филатовых. При этом сама программа мало отличалась от традиционных новогодних шоу: детям рассказывали о приключениях Деда Мороза. Однако в середине представления на сцену вышла танцевальная группа, изображавшая полицейских. Согласно сюжету развлекательной программы, они помогали Деду Морозу победить отрицательных персонажей.

Как сообщает телеканал «360», в программу губернаторской елки также было включено выступление аттракциона «Медвежий цирк», розовых пеликанов, верблюдов и ламы. Также были запланированы номера силовых акробатов и воздушных гимнастов.