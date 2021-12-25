Подопечная Плющенко лишилась второго места на чемпионате России из-за задержки старта

Ученица Евгения Плющенко, фигуристка Софья Муравьева потеряла второе место в короткой программе на чемпионате России. Судьи вычли балл из ее оценки за задержку старта.

Подобные решения, как правило, принимаются еще до подведения официальных результатов. После публикации документа могут вноситься только непосредственно математические недочеты.

В результате задержки старта Софья Муравьева опустилась в турнирной таблице ниже Анны Щербаковой, которая имеет в своем активе 81,41 балла. Известно, что спортсмен должен принять стартовую позицию за 30 секунд после объявления своей фамилии.

Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировала супруга Евгения Плющенко, звездный продюсер Яна Рудковская. Она отметила, что фигуристка прекрасно откатала программу.