NYT: американский военный унизил Байдена во время поздравления с Рождеством в прямом эфире

Американский военный в поздравлении по случаю Рождества унизил президента Соединенных Штатов Джо Байдена, однако глава государства этого не заметил, сообщила газета The New York Post.

Инцидент произошел в ходе традиционных телефонных звонков одному из сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Завершая разговор, собеседник главы Белого дома поздравил Байдена и его супругу с наступающим праздником, употребив любимый лозунг критиков американского лидера.

«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», — подчеркнул он, после чего президент США сам повторил фразу «Вперед, Брэндон».

Соответствующий лозунг появился после октябрьских гонок NASCAR в Алабаме. Во время того, как победитель Брэндон Браун давал интервью репортеру NBC Sports, позади него скандировала толпа. По мнению журналиста, люди кричали «Вперед, Брэндон», поддерживая гонщика. Однако на самом деле это было «К черту Байдена». С того момента фразу стали использовать в качестве цензурной версии ругательства в отношении главы США.