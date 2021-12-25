Пользователи Reddit высмеяли заявления западных СМИ о «вторжении» России на Украину

Верить бесконечным заявлениям западных средств массовой информации о якобы нападении российского государства на Украину «уже сегодня» смысла нет. Соответствующим мнением поделились пользователи американского портала Reddit.

«Нападение» Москвы, согласно одному из первых сообщений в СМИ, должно было состояться на Рождество. Один из пользователей съязвил, что уже 17 раз слышит подобное обещание. После каждого такого заявления американец «запасался попкорном» и ждал грандиозного «вторжения» России на территорию Украины, однако ничего не происходило.

В комментариях при этом заметили, что «глупые американцы» не догадываются о том, что, говоря о «войне на Рождество», русские подразумевают православный праздник. Также пользователи сделали неожиданное заявление о том, что те, кто распространяет слухи об «агрессии» РФ, и те, кто обнародовал в свое время фотографии неопознанных летающих объектов, — одни и те же СМИ.

«Глубоко в душе я искренне надеюсь, что Россия и правда сделает это, чтобы решить проблему», — вышли из себя американцы в Сети.

В последнее время Запад и Украина говорят об «агрессивных выпадах» Москвы. Однако российская сторона не раз отвергала подобные обвинения. Перемещения военных по территории своего государства никому не угрожают, указывали в Кремле.