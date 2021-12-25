Журналист Гордон: глава офиса Зеленского Ермак может баллотироваться в президенты Украины

Ничего удивительного в том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вдруг объявит себя участником предстоящей президентской гонки, не будет. Соответствующее заявление сделал советский и украинский журналист Дмитрий Гордон.

По словам журналиста, Ермак переплюнул возможности всех прежних руководителей офиса украинского президента. Гордон подчеркнул, что на Украине еще не было такого случая, чтобы глава администрации руководил целым государством. Об этом ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» рассказал 24 декабря в эфире телеканала «Украина 24».

«Он оказался мощнее, чем самый мощный руководитель администрации президента. Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от офиса пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично», — высказал он свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что обвинения в государственной измене являются признаком скорого раскола на Украине. Таким мнением поделился киевский политолог Андрей Головачев.