С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Реакция китайского журналиста на ответ Путина впечатлила издание Daily Express

Политика
Реакция китайского журналиста на ответ Путина впечатлила издание Daily Express

Британский таблоид Daily Express посвятил отдельный материал беседе президента России Владимира Путина с журналистом китайского издания «Синьхуа».

Российский лидер дал развернутый ответ на вопрос китайского журналиста о сотрудничестве Москвы и Пекина. Особое внимание британцы уделили мимике представителя информационного агентства, который очень оживленно реагировал на каждое слово президента.

«Репортер стоял с улыбкой до ушей и, казалось, упивался словами Путина о партнерстве своей страны с Россией», — поразились авторы статьи.

В рамках своего выступления Путин отметил, что в отношениях между Россией и Китаем нет скрытых подтекстов. Достигнутые между странами договоренности положительно влияют на развитие бизнеса, а также на военно-техническое сотрудничество.

«Президент Путин сказал, что это беспрецедентное стратегическое партнерство, которому нет равных в мировой истории», — отмечает издание.

Пока Путин отвечал на вопрос, журналист буквально наслаждался тезисами российского лидера. Такая реакция на речь президента впечатлила западное издание.

Стоит отметить, что Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие длилось без малого четыре часа, за которые президент успел ответить на 55 вопросов СМИ.

#путин #китай #конференция