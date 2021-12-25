Реакция китайского журналиста на ответ Путина впечатлила издание Daily Express

Британский таблоид Daily Express посвятил отдельный материал беседе президента России Владимира Путина с журналистом китайского издания «Синьхуа».

Российский лидер дал развернутый ответ на вопрос китайского журналиста о сотрудничестве Москвы и Пекина. Особое внимание британцы уделили мимике представителя информационного агентства, который очень оживленно реагировал на каждое слово президента.

«Репортер стоял с улыбкой до ушей и, казалось, упивался словами Путина о партнерстве своей страны с Россией», — поразились авторы статьи.

В рамках своего выступления Путин отметил, что в отношениях между Россией и Китаем нет скрытых подтекстов. Достигнутые между странами договоренности положительно влияют на развитие бизнеса, а также на военно-техническое сотрудничество.

«Президент Путин сказал, что это беспрецедентное стратегическое партнерство, которому нет равных в мировой истории», — отмечает издание.

Пока Путин отвечал на вопрос, журналист буквально наслаждался тезисами российского лидера. Такая реакция на речь президента впечатлила западное издание.

Стоит отметить, что Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Мероприятие длилось без малого четыре часа, за которые президент успел ответить на 55 вопросов СМИ.