Еще 52 петербуржца скончались от COVID-19 за последние сутки

Петербургские медики зафиксировали 52 смерти из-за коронавирусной инфекции в городе за последние сутки.

Суточный прирост больных COVID-19 в Северной столице остается одним из самых высоких среди российских регионов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Так, в Москве за прошедшие 24 часа заболели 2714 человек, а в Петербурге немногим меньше — 2072 человека. В Ленинградской области коронавирусом заразились еще 349 человек. Таким образом, город на Неве по-прежнему остается в числе лидеров антирейтинга по суточной заболеваемости COVID-19.

Кроме того, в Петербурге стремительно растет число госпитализаций с коронавирусом. Всего в городе развернуто более 8 тыс. коек для инфицированных больных, из которых уже 62% заняты пациентами.

При этом Смольный заявлял, что эпидситуация в Петербурге находится под контролем, а губернатор Александр Беглов, в свою очередь, уверял, что к началу 2022 года удастся достичь коллективного иммунитета. Однако реальная статистика по коронавирусу говорит об обратном, считают эксперты.