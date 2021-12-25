Военный эксперт Леонков предрек Западу последствия нарушения красных линий России

Западу следует быть очень аккуратным в ходе общения с Россией, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, напряженность в отношениях между Москвой и Западом достигла крайней степени. Красные линии, обозначенные Кремлем, уже практически пересечены. Если иностранные партнеры продолжат игнорировать предупреждения и действовать в том же ключе, то неприятных последствий избежать не удастся. Россия будет вынуждена предпринять все необходимые меры для обеспечения собственной национальной безопасности, в том числе с помощью военно-технических средств.

«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и (главу ведомства Сергея. — Прим. ред.) Лаврова, дальше с вами будет разговаривать (глава Минобороны РФ Сергей. — Прим. ред.) Шойгу. Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над i тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез», — сказал он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинул западным партнерам конкретные предложения по гарантиям безопасности. Речь идет о юридическом закреплении невозможности расширения Североатлантического альянса в восточном направлении, в том числе на Украину. Глава России отметил, что Москва больше не может верить словесным обещаниям Запада.