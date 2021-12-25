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30 лет без СССР. Горбачев рассказал, как Россия могла быть другой, но коммунисты промолчали

Россия
/ Обновлено: 25 декабря 2021 15:46
30 лет без СССР. Горбачев рассказал, как Россия могла быть другой, но коммунисты промолчали

Сегодня исполняется 30 лет с момента распада СССР. Исторические оценки этого события среди россиян, кажется, разнятся.

Например, президент Российской Федерации, правопреемника Советского Союза, считает произошедшее крупнейшей геополитической катастрофой XX века. А россиевед и либерал Игорь Чубайс, брат того самого Анатолия Чубайса, уже успел назвать СССР «гнилой системой» и даже пожалеть, что он «не рухнул раньше».

Споры о судьбе страны, которой нет, стали уже традиционными. Как и выступления «главного героя» той эпохи, первого и последнего советского президента Михаила Горбачева. Он, будто пытаясь оправдаться, снова рассуждает и в прошедшем времени, и в сослагательном наклонении — мол, даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств.

«В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза», — заявил 90-летний Горбачев ТАСС.

С публичными заявлениями финального генсека все понятно, но социологи взяли и поинтересовались мнением народа.

30 лет без СССР. Горбачев рассказал, как Россия могла быть другой, но коммунисты промолчали
Global Look Press  / Boris Kavashkin/Global Look Press

Остывшие левые

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показывает, что о распаде СССР сожалеет почти 60% россиян: большинство из них старше 46 лет, но даже среди молодежи, родившейся уже в РФ, показатель высокий — 28% опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет. 21% респондентов не сожалеют о том, что социалистическая держава канула в Лету. 

При том, что подавляющее большинство опрошенных все-таки за сохранение СССР, каждый пятый россиянин не справился с расшифровкой этой аббревиатуры, следует из опроса ВЦИОМ. 11% признались в незнании, еще 8% расшифровали, но с ошибкой. Большая часть из тех, кто не смог ответить правильно, — молодые люди от 18 до 24 лет. Не исключено, что спустя еще 30 лет вопрос и вовсе перестанет быть актуальным, а пока смысл заветных четырех букв помнят более 80% граждан.

Несмотря на показательные и явно обнадеживающие для КПРФ результаты опросов, парламентские коммунисты упорно упускают электорат. Пока за однопартийцев отдувается раздачей интервью Сергей Обухов, ненавязчиво напоминающий о роли внешних сил в распаде страны, Геннадий Зюганов отчитывается о том, что депутаты фракции КПРФ в Госдуме встретились с трудовым коллективом «Совхоза им. Ленина», которым владеет экс-кандидат в президенты и бизнесмен Павел Грудинин. Повод для собрания не исторический.

30 лет без СССР. Горбачев рассказал, как Россия могла быть другой, но коммунисты промолчали
ФБА «Экономика сегодня» .  / Герман Парло

Красные партийцы борются «против рейдерского захвата народного предприятия» и поддерживают Грудинина в судебных тяжбах — сейчас предпринимателю принадлежит более 974 тысяч акций этого самого «народного предприятия». За 30 лет видоизменилась не только страна, но и ее коммунистическая партия.

Не отреагировал на дату и писатель Захар Прилепин, один из двух лидеров партии «Справедливая Россия — За правду», сторонник консервативных левых взглядов и инициатор объединения «левопатриотических сил». Избирательная кампания, по итогам которой Прилепин обещал сторонникам стать депутатом Госдумы, но передумал, уже закончилась. Поэтому политик предпочитает радоваться званию «писатель года», а не раздавать публичные оценки событиям 30-летней давности.

Хоть политические наследники большевиков символически важную дату «прозевали», ностальгия по советским державным временам в народном сердце еще жива. Сказывается и обострение отношения с США — «холодная война 2.0». Поэтому 25 декабря на американском посольстве в Москве появилась реваншистская инсталляция.

«Дядя Сэм, с Рождеством. 30 лет назад у тебя был прекрасный подарок! 25 декабря 1991 г. Но больше подарков не будет! Большая Россия возрождается».

И все-таки если никакой «оттепели» снова нет, а есть дух геополитического соперничества с Вашингтоном и возмутившее американцев импортозамещение, то куда же делась ностальгическая повестка из риторики парламентских российских левых?

30 лет без СССР. Горбачев рассказал, как Россия могла быть другой, но коммунисты промолчали
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Осмысление по методу Горбачева

«Горбачев не выполнил просьбу народа оставаться в СССР. Девять республик просили остаться, вот девять надо было хотя бы сохранить. Сейчас мы вынуждены готовить документы, чтобы как-то обеспечить позиции по безопасности нашей страны. Это, в общем-то, обидно, что 30 лет спустя, пока страна опять не поднялась после «лихих девяностых», мы начинаем решать вопрос, связанный с безопасностью наших западных границ. Обидно, что наши национальные интересы никак не прочерчивались, за них боялись заступиться. Помощники Горбачева говорили «мы боялись обидеть [США, — прим.ред.]», — отмечает политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

И все же возлагать вину за произошедшее на последнего генсека некорректно. СССР распался по целому комплексу причин, подчеркивает Кошкин. Одна из них — «желание части элиты ничего не делать и оставаться у власти», что и привело «к такому процессу, который взорвал страну». И в какой-то момент этот процесс стал неуправляемым.

Подробнее о спорных итогах встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша на Мальте читайте в нашей статье.

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