30 лет без СССР. Горбачев рассказал, как Россия могла быть другой, но коммунисты промолчали

Сегодня исполняется 30 лет с момента распада СССР. Исторические оценки этого события среди россиян, кажется, разнятся.

Например, президент Российской Федерации, правопреемника Советского Союза, считает произошедшее крупнейшей геополитической катастрофой XX века. А россиевед и либерал Игорь Чубайс, брат того самого Анатолия Чубайса, уже успел назвать СССР «гнилой системой» и даже пожалеть, что он «не рухнул раньше».

Споры о судьбе страны, которой нет, стали уже традиционными. Как и выступления «главного героя» той эпохи, первого и последнего советского президента Михаила Горбачева. Он, будто пытаясь оправдаться, снова рассуждает и в прошедшем времени, и в сослагательном наклонении — мол, даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств.

«В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза», — заявил 90-летний Горбачев ТАСС.

С публичными заявлениями финального генсека все понятно, но социологи взяли и поинтересовались мнением народа.

Global Look Press / Boris Kavashkin/Global Look Press

Остывшие левые

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показывает, что о распаде СССР сожалеет почти 60% россиян: большинство из них старше 46 лет, но даже среди молодежи, родившейся уже в РФ, показатель высокий — 28% опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет. 21% респондентов не сожалеют о том, что социалистическая держава канула в Лету.

При том, что подавляющее большинство опрошенных все-таки за сохранение СССР, каждый пятый россиянин не справился с расшифровкой этой аббревиатуры, следует из опроса ВЦИОМ. 11% признались в незнании, еще 8% расшифровали, но с ошибкой. Большая часть из тех, кто не смог ответить правильно, — молодые люди от 18 до 24 лет. Не исключено, что спустя еще 30 лет вопрос и вовсе перестанет быть актуальным, а пока смысл заветных четырех букв помнят более 80% граждан.

Несмотря на показательные и явно обнадеживающие для КПРФ результаты опросов, парламентские коммунисты упорно упускают электорат. Пока за однопартийцев отдувается раздачей интервью Сергей Обухов, ненавязчиво напоминающий о роли внешних сил в распаде страны, Геннадий Зюганов отчитывается о том, что депутаты фракции КПРФ в Госдуме встретились с трудовым коллективом «Совхоза им. Ленина», которым владеет экс-кандидат в президенты и бизнесмен Павел Грудинин. Повод для собрания не исторический.

ФБА «Экономика сегодня» . / Герман Парло

Красные партийцы борются «против рейдерского захвата народного предприятия» и поддерживают Грудинина в судебных тяжбах — сейчас предпринимателю принадлежит более 974 тысяч акций этого самого «народного предприятия». За 30 лет видоизменилась не только страна, но и ее коммунистическая партия.

Не отреагировал на дату и писатель Захар Прилепин, один из двух лидеров партии «Справедливая Россия — За правду», сторонник консервативных левых взглядов и инициатор объединения «левопатриотических сил». Избирательная кампания, по итогам которой Прилепин обещал сторонникам стать депутатом Госдумы, но передумал, уже закончилась. Поэтому политик предпочитает радоваться званию «писатель года», а не раздавать публичные оценки событиям 30-летней давности.

Хоть политические наследники большевиков символически важную дату «прозевали», ностальгия по советским державным временам в народном сердце еще жива. Сказывается и обострение отношения с США — «холодная война 2.0». Поэтому 25 декабря на американском посольстве в Москве появилась реваншистская инсталляция.

Флаг СССР спроецировали на посольство США в Москве.

И надпись "Подарков больше не будет. Большая Россия возрождается".

Однако, здорово так получилось! pic.twitter.com/JTVaElJzTD — Елена Третьякова (@tei781) December 25, 2021

«Дядя Сэм, с Рождеством. 30 лет назад у тебя был прекрасный подарок! 25 декабря 1991 г. Но больше подарков не будет! Большая Россия возрождается».

И все-таки если никакой «оттепели» снова нет, а есть дух геополитического соперничества с Вашингтоном и возмутившее американцев импортозамещение, то куда же делась ностальгическая повестка из риторики парламентских российских левых?

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Осмысление по методу Горбачева

«Горбачев не выполнил просьбу народа оставаться в СССР. Девять республик просили остаться, вот девять надо было хотя бы сохранить. Сейчас мы вынуждены готовить документы, чтобы как-то обеспечить позиции по безопасности нашей страны. Это, в общем-то, обидно, что 30 лет спустя, пока страна опять не поднялась после «лихих девяностых», мы начинаем решать вопрос, связанный с безопасностью наших западных границ. Обидно, что наши национальные интересы никак не прочерчивались, за них боялись заступиться. Помощники Горбачева говорили «мы боялись обидеть [США, — прим.ред.]», — отмечает политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

И все же возлагать вину за произошедшее на последнего генсека некорректно. СССР распался по целому комплексу причин, подчеркивает Кошкин. Одна из них — «желание части элиты ничего не делать и оставаться у власти», что и привело «к такому процессу, который взорвал страну». И в какой-то момент этот процесс стал неуправляемым.

Подробнее о спорных итогах встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша на Мальте читайте в нашей статье.