Мурашко призвал позаботиться о своем здоровье в период подготовки к новогодним праздникам

Россиянам в период подготовки к новогодним праздникам необходимо помнить о безопасности и позаботиться о своем здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, сейчас в период подготовки к новогодним праздникам повысилась социальная активность, люди стали чаще контактировать, проводить дружеские встречи. В связи с этим важно не забывать о собственной безопасности.

«Нужно помнить о безопасности, чтобы провести новогодние праздники здоровыми, в кругу семьи, нужно сейчас позаботиться о своем здоровье», — сообщил Мурашко во время поездки в Ростов-на-Дону.

Кроме того, министр призвал россиян обращаться за медицинской помощью при подозрении на коронавирус как можно раньше. Мурашко отметил, что делать это нужно в течение первых трех-четырех дней с момента заболевания, поскольку они являются ключевыми.