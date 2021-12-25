Секретарь СНБО Данилов призвал Запад применить превентивные меры против России

Западные партнеры должны предоставить Киеву военную помощь, а также применить превентивные санкции в отношении Москвы, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, санкционные ограничения против России будут бессмысленными, когда Украина будет полностью разрушена. Поэтому Запад не должен дожидаться конкретного повода, чтобы применить меры против Кремля. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что крайне важным вопросом остается предоставление Киеву помощи в виде оружия для обороны в случае возможного «вторжения» российской стороны.

Ранее секретарь СНБО заявил о невозможности принятия решений по Украине без ведома официального Киева. Любые меры не будут эффективны в достаточной степени, если Киев не будет с ними согласен, резюмировал он.