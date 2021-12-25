Горбачев: создание Союза Суверенных Государств могло бы сохранить СССР

Глубина проблем межнациональных отношений в Советском Союзе и необходимость его обновления не были замечены своевременно. Соответствующее заявление сделал первый президент СССР Михаил Горбачев.

По его мнению, советское правительство могло сохранить великое государство даже после августовского путча 1991 года. Для этого надо было лишь образовать Союз Суверенных Государств, подчеркнул Горбачев.

«Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — посетовал политик.

Ранее сообщалось, что экс-лидер Советского Союза Михаил Горбачев заявил о причастности представителей властей США к развалу СССР. По его словам, после распада западные элиты «не скрывали радости».