Елизавета II организует особую службу в память о принце Филиппе

Королева Великобритании Елизавета II почтит память супруга принца Филиппа особой церемонией.

Как выяснилось, весной 2022 года в Вестминстерском аббатстве Елизавета II организует памятную службу, приуроченную к годовщине смерти принца Филиппа. Мероприятие посетят родственники и друзья покойного, а также представители различных фондов и благотворительных организаций.

Также издание Оk-magazine.ru сообщает, что к организации мероприятия будут привлекаться различные компании в сфере обслуживания. Остальные детали будут сообщены позже.

Напомним, супруга королевы Британии не стало 9 апреля 2021 года. 99-летний принц Филипп ушел из жизни, находясь рядом с женой в своем королевском замке, не дожив до столетия ровно два месяца. В браке с Елизаветой II они прожили 74 года, родив четверых детей: Чарльза, Анну, Эндрю и Эдварда. Похороны герцога Эдинбургского прошли 17 апреля в закрытом формате в фамильном королевском склепе.