Читатели Daily Mail поддержали слова Горбачева о надменности Запада после распада СССР

Слова бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева о высокомерном поведении Соединенных Штатов после развала СССР соответствуют истине. Таким мнением поделились читатели британского таблоида Daily Mail.

По мнению Горбачева, именно эта надменность повлекла за собой идею расширения Североатлантического альянса. Читатели Daily Mail согласились с заявлением экс-лидера СССР. Обещание США не приближаться к российским границам после развала Советского Союза в 1991 году не стоят и выеденного яйца, уверены в Сети.

В комментариях британского таблоида отметили, что европейские страны должны были протянуть руку помощи. Однако Запад этого не сделал и тем самым сам виноват во всем, что случилось после, сделали вывод читатели.

«Величайшее предательство. Запад должен был принять Россию после падения занавеса», — поставили Запад в неудобное положение британцы.