Посещение бани может навредить людям с гипертонией

Доктор медицинских наук Николай Малышев предостерег людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, от посещения бани.

Медицинский специалист отметил, что походы в баню могут быть смертельно опасны для пациентов с гипертонией, а также для тех, кто имеет заболевания дыхательной системы. Также данная форма досуга не рекомендуется людям с эпилепсией, гепатитом и анемией.

«А вот тем, у кого наблюдается легкая почечная недостаточность, это, наоборот, может быть полезным, но строго под наблюдением специалистов. Более выраженные формы почечной недостаточности с баней несовместимы», — подчеркнул Малышев в интервью с «Мослентой».

Полезными при гипертонии являются напитки из черники, сообщает телеканал «360» со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами Гарвардской медицинской школы. По мнению ученых, употребление 200 граммов ягод в день способствует улучшению состояния здоровья.