Экс-секретарь ЦК КПСС: Ельцин выиграл из-за неосведомленности народа о давлении на Горбачева

Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР должен был рассказать народу о том, что первый российский президент Борис Ельцин надавил на лидера Советского Союза Михаила Горбачева, чтобы тот согласился с новым союзным договором между советскими республиками. Соответствующее заявление сделал бывший секретарь ЦК КПСС Владимир Калашников.

По словам доктора исторических наук, если бы люди узнали, что Горбачев вынужден подписать документ, который противоречит итогам мартовского референдума о сохранении Советского Союза, то все закончилось бы по-другому. Однако вместо этого члены ГКЧП решили запустить «танцующих лебедей», подчеркнул профессор.

«Судьбу страны решили несколько тысяч москвичей, которые вышли к Белому дому, полагая, что они защищают демократию против путчистов», — высказался Калашников.

Ранее сообщалось, что в развале СССР частично виноваты организаторы августовского путча 1991 года, а также те, кто подписывал соглашение о создании содружества независимых государств в Беловежской пуще. Об этом рассказал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев.