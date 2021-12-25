Политолог Головачев связал дела о госизменах на Украине со скорым расколом страны

Слишком больше количество обвинений в госизменах на Украине в последнее время не сулит ничего хорошего для страны, заявил киевский политолог Андрей Головачев.

По его словам, все эти многочисленные обвинения не имеют под собой никаких законных оснований. Они стали инструментом борьбы с политическими конкурентами. Последствия будут для Украины фатальными. По сути это последний рубеж, когда политики еще пытаются действовать «мирными» приемами. Эта волна будет постепенно нарастать и в конечном итоге накроет Украину.

«Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвиненных, вызывая в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию, мстительность. Все это фазы предстоящей (период с 1657 по 1687 год, фактически считающийся гражданской войной на Украине. — Прим. ред.) Руины», — сказал он.

Первым политиком, которого обвинили в государственной измене, стал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Позже к нему присоединился бывший президент Украины Петр Порошенко. Его обвиняют в незаконной торговле с Донецкой и Луганской народными республиками в период каденции. Накануне правоохранительные органы согласовали его арест.