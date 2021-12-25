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Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла на пианино на рождественском концерте

Общество
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла на пианино на рождественском концерте

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала свой скрытый талант: герцогиня Кембриджская сыграла на пианино на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Ролик с ее выступления опубликовал на своем YouTube-канале певец Том Уокер.

Герцогиня Кембриджская и Уокер выступили перед внушительной аудиторией — их слушали порядка 1,2 тысячи зрителей, среди которых были родители Миддлтон, а также ее братья и сестры.

Как сообщает британское издание The Sun, Миддлтон в качестве наряда для выступления выбрала красное пальто Catherine Walker. Из аксессуаров на ней были серьги, инкрустированные сапфировыми бриллиантами.

«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной. Нелегко просто прыгнуть за пианино и сыграть с группой музыкантов, с которыми ты никогда раньше этого не делал, но она полностью справилась», — рассказал Уокер.

Выступление супруги принца Уильяма показали по ТВ. Как признался певец, для него было честью разделить эту сцену с Миддлтон — «таким милым, добрым и отзывчивым человеком».

#миддлтон #уокер #королевская семья