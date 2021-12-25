Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла на пианино на рождественском концерте

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала свой скрытый талант: герцогиня Кембриджская сыграла на пианино на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Ролик с ее выступления опубликовал на своем YouTube-канале певец Том Уокер.

Герцогиня Кембриджская и Уокер выступили перед внушительной аудиторией — их слушали порядка 1,2 тысячи зрителей, среди которых были родители Миддлтон, а также ее братья и сестры.

Как сообщает британское издание The Sun, Миддлтон в качестве наряда для выступления выбрала красное пальто Catherine Walker. Из аксессуаров на ней были серьги, инкрустированные сапфировыми бриллиантами.

«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной. Нелегко просто прыгнуть за пианино и сыграть с группой музыкантов, с которыми ты никогда раньше этого не делал, но она полностью справилась», — рассказал Уокер.

Выступление супруги принца Уильяма показали по ТВ. Как признался певец, для него было честью разделить эту сцену с Миддлтон — «таким милым, добрым и отзывчивым человеком».