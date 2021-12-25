Тульского депутата Бороненко задержали по делу о крупном мошенничестве

Правоохранители в Тульской области задержали депутата городской думы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, в период с октября 2019 по декабрь 2021 году парламентарий помог получить должности помощников депутата трем лицам, которые по факту свои обязанности не исполняли, а зарплату вместо них получал сам подозреваемый.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)», — отмечается в сообщении следователей.

В ведомстве заявили, что в скором времени СК подготовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о депутате Тульской городской думы от «Единой России» Александре Бороненко.