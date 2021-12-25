Глава «Нафтогаза» Витренко подтвердил отсутствие альтернативы российскому газу

Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, об этом сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, суда со сжиженным природным газом (СПГ) не могут попасть на Украину. Витренко отметил, что даже с терминала в Польше регазифицированный СПГ физически сейчас не может заходить на Украину по трубам. Для этого на территории республики необходимо модернизировать систему газопроводов, но Варшава не стремится финансировать такие проекты.

«На польской стороне ближе к территории Украины нужно эти «узкие места» расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру», — подчеркнул Витренко.

Также он добавил, что ставится вопрос собственного терминала сжиженного природного газа. По его мнению, все зависит от прохода через Босфор.

«Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет», — заключил он.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витрено сообщил, что компания переживает кризис. Он заявил, что месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ по любой цене.