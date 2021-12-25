Президент Сербии Вучич намерен попросить у Путина дополнительные объемы газа

Глава сербского государства Александр Вучич заявил, что во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным попросит о дополнительных поставках голубого топлива. Президент Сербии поделился соответствующей информацией во время эфира TV Prva.

Недавно глава госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович прилетел в Сантк-Петербург для переговоров с российской газовой компанией «Газпром» о покупке дополнительно четырех млн кубометров голубого топлива ежедневно.

Вучич до этого провел беседу с руководителями газового концерна о поставке дополнительно свыше двух млрд кубометров газа ежегодно. В «Газпроме» сообщили, что в период с января по ноябрь компания доставила в эту балканскую страну более чем в полтора раза больше газа в сравнении со всем предыдущим годом.