Секретарь СНБО Данилов заявил о необходимости признания украинцами решений Запада и России

Украинцы должны признать решения Запада и России по поводу судьбы их государства, иначе они не будут эффективными. Соответствующее заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Москва на прошлой неделе опубликовала проекты договора с Вашингтоном, а также соглашения с государствами — членами НАТО. Данные документы включают пункты касательно гарантий безопасности в Европе.

Кроме того, затронуты вопросы о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. А также об отказе от дальнейшего расширения Альянса на восток.

«Каким бы ни был итог этих переговоров, ничего не получится, если его (исход. — Прим. ред.) не признают украинцы», — отметил Данилов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в обсуждении гарантий по безопасности к Соединенным Штатам Америки и Североатлантическому альянсу намерена присоединиться ОБСЕ. Переговоры должны начаться в январе.