Вашингтон цинично обманул Киев в газовой сфере. Соответствующим заявлением поделился директор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский.

Американское правительство достигло собственной задачи, потому что им удалось «разогнать тему» с якобы «нападением» Москвы на Украину и российским трубопроводом «Северный поток — 2». Директор телеканала полагает, что Белый дом сделал это, чтобы газ поступал на территорию Европы не через Украину, а США поставляли его.

Грановский выразил мнение, что Вашингтон действует «цинично» и «подло» в определенном смысле. По мнению директора телеканала, американским правительством применяются самые «грязные пиар-технологии». По его словам, США также нагнетают страх на мир, чтобы заполучить примерно 33% газового европейского рынка по цене 1500 долларов.