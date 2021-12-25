Telegraph: Великобритания рискует оказаться в энергетическом кризисе из-за стоимости газа

Внезапное увеличение стоимости газа способно стать причиной большого кризиса на территории Великобритании. Цена на голубое топливо повышается якобы из-за того, что Москва «не наращивает поставки» в Европу.

Главы организаций EDF, Good Energy и Energy UK обратились к британским властям в Лондоне и попросили принять меры из-за увеличения стоимости газа, которое может стать причиной катастрофы для британской промышленности. Соответствующей материал опубликовало издание Telegraph.

Исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон сообщил, что «это национальный кризис». По его словам оптовая стоимость голубого топлива увеличилась до беспрецедентных показателей в течение трех последних недель. В компании EDF заявили, что обстановка является критической и будет только ухудшаться со временем.