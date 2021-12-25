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Каршеринг протаранил фонарный столб у Большеохтинского кладбища в Петербурге

Происшествия
Каршеринг протаранил фонарный столб у Большеохтинского кладбища в Петербурге

Водитель каршеринговой машины в пятницу, 24 декабря, не справился с управлением и протаранил фонарный столб.

Автолюбитель, находившийся за рулем арендованной машины не справился с управлением и его увело вправо. Транспорт после этого протаранил фонарный столб и отлетел назад. Другие участники дорожного движения смогли избежать еще одной аварии с каршерингом. Сведения о пострадавших в результате ДТП не поступали.

С наступлением зимнего периода увеличилась угроза попасть в аварию на дорогах Петербурга. Причиной этого является снег, который коммунальные службы до сих пор не убрали с дорог и тротуаров. Администрация губернатора Александра Беглова не в состоянии вовремя очистить дороги от снега. Недавно в Ленинградской области произошли сразу три аварии.

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