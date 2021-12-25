Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о неудачной попытке президента связаться с Путиным

Глава украинского государства Владимир Зеленский в течение текущего года неудачно пытался созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак во время беседы с изданием «Фокус» сообщил, что президент Украины никогда не звонит туда, где не уверен, что ждут его звонка и готовы поднять трубку. По словам главы офиса Зеленского, была только одна попытка в текущем году установить контакт с российским лидером. Ермак подчеркнул, что уже не помнит, по какой причине беседа не состоялась.

Глава Офиса президента Украины сообщил, что беседа пройдет лишь тогда, когда появится уверенность, что Путин будет «готов разговаривать и будет предмет» для разговора. Ермак также уточнил, что президент Украины готов к переговорам и даже к встрече с российским лидером, но признался, что конкретной даты, когда это может случиться, в данный момент нет.