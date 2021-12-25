Песков: детали потенциальной встречи Путина и Байдена пока не обсуждались

Вопрос о месте, времени и прочих подробностях потенциальной встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена на данный момент не обсуждался. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, перед встречей необходимо решить ряд вопросов. Например, должны быть достигнуты конкретные договоренности по гарантиям для РФ со стороны НАТО. Об этом передает ТАСС.

«Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе. И мы будем ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы», — заявил он.

Путин ранее призвал НАТО к переговорам с целью предоставления России гарантий безопасности. Они, по его словам, должны включать в себя правовые и юридические документы, так как соответствующие устные обязательства Запад не выполнял.