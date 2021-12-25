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Вучич сообщил об усилении армии Сербии после покупки российских ПТРК «Корнет»

Армия
Вучич сообщил об усилении армии Сербии после покупки российских ПТРК «Корнет»

Приобретенные в России по «отличной цене» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» доставлены в Сербию, заявил президент страны Александар Вучич.

В эфире телеканала TV Prva глава государства заявил, что в Сербию прибыли лучшие в мире «ракеты против бронетехники». Вучич уточнил, что «Корнеты» достались стране по «отличной цене» и оплачены авансом.

«Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия все сильнее, и я горжусь этим», — подчеркнул Вучич.

Сербия остается крупнейшим европейским импортером российской военной техники и оружия. В декабре Вучич заявлял, что оборонный бюджет республики на 2022 год превысит 1,1 млрд евро. В дальнейшем он будет увеличен на 500 млн евро. В частности, в 2022-2023 годах Сербия планирует закупить 30 вертолетов, в том числе 11 «бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС» Ми-35, а также три Ми-17 и четыре Ми-35.

#сербия #вучич #корнет