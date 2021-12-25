Историк Кнутов назвал обязательный призыв украинок в армию политической акцией Киева

Власти Украины объявили о введении обязательного воинского учета для женщин. Правительство расширило перечень профессий, представительницам которых нужно явиться в военкомат в 2022 году.

По словам военного историка Юрия Кнутова, данное постановление Министерства обороны Украины напоминает решение Адольфа Гитлера о тотальной мобилизации. Он рассказал, что тогда призывали как мужчин, так и женщин, причем независимо от возраста и состояния здоровья.

Кнутов заявил, что приказ об обязательном призыве женщин связан с истерией, которая на сегодняшний день наблюдается на Украине, а также с тяжелейшей экономической ситуацией в стране.

«Я считаю, что это больше политическая акция. Призыв женщин вообще не оправдан», — рассказал Кнутов в интервью изданию «Известия».

Ранее стало известно, что все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в 2022 году обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии. Сообщается, что алгоритм постановки на учет для мужчин и женщин в стране отличаться не будет.