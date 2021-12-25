Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями в случае ареста Порошенко

Попытка ареста бывшего главы украинского государства Петра Порошенко станет причиной непоправимых последствий для действующего президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

Недавно пресс-центр офиса генпрокурора Украины заявил, что прокуратура призвала суд арестовать экс-президента по делу о государственной измене с возможностью залога в 37 млн долларов.

Яценюк сообщил, что попытка ареста бывшего главы государства будет иметь для действующего лидера «непоправимые последствия». Премьер-министр посоветовал «спросить у бывшего президента Виктора Януковича» почему. Министр также призвал правительство организовать открытую беседу с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить страну.