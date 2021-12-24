Das Erste: немецкое правительство может расколоться из-за «Северного потока — 2»

Новое немецкое правительство приближается к расколу из-за разногласий по поводу российского трубопровода «Северный поток — 2». Соответствующей информацией поделился телеканал Das Erste.

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась в трудном положении из-за отношений между Москвой и Берлином. По словам авторов статьи, связь между Россией и ФРГ находится на низшей точке. Причиной этого является украинский кризис. Журналистка Коринна Эмундс добавила, что нужно создать новый курс во внешней политике.

Публицист отметила, что новый канцлер Олаф Шольц и все правительство ведет себя очень сдержано. Но намного больше вопросов в правительстве ФРГ связано с отечественным трубопроводов, который соединяет Россию и Германию по дну Балтики. По словам Эмундс, газопровод не упоминают в коалиционном договоре. По ее мнению, это может быть знаком отсутствия единой позиции по проекту в правительстве.