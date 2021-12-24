Handelsblatt: стоимость газа для немцев увеличилась почти на 47% в течение года

Стоимость газа и электричества для немецких потребителей в текущем году увеличилась в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно. В 2022 году также стоит ожидать подорожания. Соответствующий материал опубликовало издание Handelsblatt, ссылаясь на портал Verivox.

По информации Verivox, с начала 2021 года стоимость электричества в среднем увеличилось на 18,4%. В начале текущего года домохозяйство, которое потребляет в год 4 тыс. киловатт-часов, в годовом исчислении платило 1171 евро. В декабре этот показатель вырос до 1386 евро. В течение года расходы на электричество увеличились на 215 евро.

Газета утверждает, что стоимость газа также увеличилась. В начале текущего года домохозяйство, потребляющее 20 тыс. киловатт-часов в годовом исчислении отдавало 1162 евро. В декабре цена на голубое топливо достигла 1704 евро. Таким образом, газ подорожал на 46,6% или 542 евро.