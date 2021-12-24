Глава правящей партии в Польше Качиньский заявил о желании ФРГ создать «четвертый рейх»

Германия пытается построить «четвертый рейх» в Евросоюзе. Об этом рассказал председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Недавно Германия высказалась о желании расширить Европейский союз в «федеральное европейское государство». Данное заявление прокомментировал Качиньский. По его словам, некоторые страны «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС».

Качиньский объяснил, что термин «Четвертый немецкий рейх» относится к Первому. Им называли Священную Римскую империю германской нации, объединявшую территории в Европе, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии.

Ранее журналист Бартош Бартчак в статье для Gazeta Polska Codziennie поделился мнением, что Польша должна стать новой сверхдержавой и создать альтернативный центр силы в Центральной Европе, подвинув РФ и ФРГ.