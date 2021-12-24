Тренеру чемпиона мира по боксу Ковалева предложили работу водителем автобуса

Заслуженного тренера России по боксу Владимира Рощенко отправляют работать водителем автобуса. Его предупредили, что с февраля 2022 года он не сможет работать с подопечными из сборной Челябинской области.

Владимир Рощенко подарил профессии 50 лет. В числе его титулованных подопечных — чемпион мира Сергей Ковалев, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов и многие другие.

Несмотря на это, министерство спорта региона настаивает, что ему требуется новая концепция подготовки будущих чемпионов. Тем временем 69-летний тренер не планирует опускать руки. Он намерен оспорить решение и уже направляется в Москву, чтобы встретиться с представителями Федерации бокса России, пишет Telegram-канал SHOT.