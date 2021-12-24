С Новым Годом!
Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Тренеру чемпиона мира по боксу Ковалева предложили работу водителем автобуса

Спорт
Тренеру чемпиона мира по боксу Ковалева предложили работу водителем автобуса

Заслуженного тренера России по боксу Владимира Рощенко отправляют работать водителем автобуса. Его предупредили, что с февраля 2022 года он не сможет работать с подопечными из сборной Челябинской области.

Владимир Рощенко подарил профессии 50 лет. В числе его титулованных подопечных — чемпион мира Сергей Ковалев, чемпион России и Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов и многие другие.

Несмотря на это, министерство спорта региона настаивает, что ему требуется новая концепция подготовки будущих чемпионов. Тем временем 69-летний тренер не планирует опускать руки. Он намерен оспорить решение и уже направляется в Москву, чтобы встретиться с представителями Федерации бокса России, пишет Telegram-канал SHOT.

#челябинск #тренер #рощенко