В Симферополе судью лишили полномочий после ДТП

Судью из Симферополя лишили полномочий из-за отказа пройти медосвидетельствование после аварии, сообщили в правоохранительных органах.

«Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич лишен полномочий за участие в ДТП и отказ от медосвидетельствования. Теперь в отношении него может быть составлен административный протокол, также ему грозит лишение водительских прав», — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел 14 декабря. Водитель Volkswagen Tiguan протаранил припаркованный Porsche Cayenne в Ялте и представился судьей Юрием Гулевичем. Он отказался от проверки на алкоголь после ДТП и оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Решается вопрос о составлении административного протокола.