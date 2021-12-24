Читатели Wirtualna Polska обвинили Украину в катастрофе MH17 с целью провокации России

Украина совершила провокацию с целью привлечь Россию к делу о крушении малайзийского Boeing MH17. Об этом высказались читатели издания Wirtualna Polska.

В Польше бурно отреагировали на решение нидерландского правительства предоставить убежище двум россиянам, у которых якобы есть информация по делу о крушении самолета. Голландия приняла супругов, передавших следствию важные сведения о катастрофе 2014 года, пишет «ПолитРоссия».

Женщина случайно услышала информацию о том, кто участвовал в запуске ракеты «Бук», которая будто бы сбила самолет MH17 на востоке Украины. Пара перебралась в Нидерланды для сотрудничества с правоохранителями и запросила политическое убежище. Однако только с помощью журналистов удалось удовлетворить обращение. Читатели обвинили Киев в антироссийских выпадах и подлом шаге против Москвы.

«Самолет MH17 был сбит Украиной с целью провокации и обвинения в этом России. Не забывайте, что его маршрут изменили и направили в зону боевых действий», — констатировал один из польских пользователей Сети.

Другой задался вопросом, кто с утра сбрасывал бомбы на головы жителей Донбасса, а потом развернул туда пассажирский авиалайнер.

Самолет рейса MH17 разбился в 2014 году. Никто из пассажиров или членов экипажа не выжил. Всего на борту было 298 человек.