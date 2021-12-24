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Женщина за рулем Nissan после молитвы пыталась протаранить несколько машин в Марселе

Происшествия
Женщина за рулем Nissan после молитвы пыталась протаранить несколько машин в Марселе

Женщина, сидевшая за рулем иномарки, остановилась посреди дороги для молитвы. Затем она вернулась в нее и попыталась протаранить другие авто.

Инцидент произошел во французском городе Марсель. Из-за злоумышленницы на автодороге образовался большой затор. Очевидцы рассказали, что во время задержания женщина продолжала молиться, а в руках она держала религиозную книгу.

Информация о пострадавших не поступала. При осмотре салона автомобиля правоохранители ничего подозрительного и опасного не нашли. В ближайшее время владелице Nissan предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

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