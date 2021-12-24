МИД РФ назвал провокацией выставку о Курилах в Токио

Российское министерство иностранных дел отреагировало на выставку в Токио, посвященную Курилам.

В ответ МИД РФ вызвал представителя посольства Японии в Москве для заявления протеста.

«В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство напомнило об официальном предупреждении по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, но, несмотря на это, власти Японии вновь пошли на провокационный шаг. МИД указал, что на выставке не нашлось места Уставу ООН, который бесповоротно закрепил суверенитет России над островами.

Ранее токийский дипломат Масару Сато исключил деление Курильских островов между Москвой и Токио. Такое предложение было сделано человеком, который не разбирается в ситуации, считает он.