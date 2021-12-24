Фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в 18 лет

Победителем Чемпионата России по фигурному катанию стал 18-летний Марк Кондратюк. За короткую и произвольную программу он набрал максимальное количество баллов.

В общей сложности 18-летний спортсмен получил 284,37 балла. Второе место досталось Михаилу Коляде. Фигурист стал обладателем серебряной медали. За короткую и произвольную программу он набрал 284,70 балла. Бронзу вручили Андрею Мозалеву, показавшему результат в 278,28 балла.

Чемпионат России является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года. Международные соревнования состоятся в Пекине в феврале 2022 года. Российская команда будет выступать без национальной символики из-за действующих санкций WADA.