Диетолог Гинзбург заявил, что зеленый горошек продлевает молодость сосудов

Зеленый горошек является одним из главных ингредиентов салата «Оливье». При этом данный продукт крайне полезен, как минимум, для продления молодости сосудов. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, в зеленом горошке содержится большое количество витамина B3, который способствует замедлению развития атеросклероза. Наряду с этим такой продукт помогает продлить молодость сосудов.

«Мы знаем, что, чем больше мы едим горошек и другие бобовые, тем дольше мы живем. Потому что это прямо хорошая профилактика большого круга возрастных болезней, влияющих на продолжительность жизни», — заявил Гинзбург в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, медик обратил внимание на разницу между свежим горошком и консервированным, отметив, что второй лишь немного уступает первому в полезных свойствах. Так, в консервированном продукте используются соль и сахар, поэтому стоит выбирать варианты с их умеренным содержанием.