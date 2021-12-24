Избитый в Москве фигурист Соловьев поблагодарил врачей и Тину Канделаки

Российский фигурист Дмитрий Соловьев впервые вышел на связь с поклонниками после жестокого избиения. Спортсмен признался, что его состояние здоровья стабилизировалось.

Дмитрий Соловьев поблагодарил поклонников, коллег и знакомых за поддержку, которую они оказали ему в последние дни. Особую благодарность он выразил телеведущей Тине Канделаки, фигуристке Татьяне Навке и многим СМИ за корректное отношение.

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня», — написал спортсмен в Instagram.

Несколько дней назад звезда проекта «Ледниковый период» получил серьезные повреждения в результате драки. Фигурист заступился за свою возлюбленную Анну Сидорову.