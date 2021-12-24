Офис президента Украины готов вернуться к «нормандским переговорам» в следующем году

Киевские власти работают над тем, чтобы провести переговоры по ситуации в Донбассе в следующем году. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам сотрудника украинской администрации, он настроен оптимистично и рассчитывает, что переговоры в «нормандском формате» состоятся в 2022 году.

«Я оптимист. Мы работаем над этим», — уточнил Ермак.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц обсудил вопрос возобновления переговорного процесса по Донбассу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Немецкий лидер отметил, что ФРГ и Франция намерены увеличить эффективность «нормандского формата».