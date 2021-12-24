Опрос украинцев показал, что граждане считают Зеленского виновным в энергокризисе

Большинство жителей Украины считают президента Владимира Зеленского ответственным за энергетический кризис в стране. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса.

Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова выяснил, как граждане относятся к энергокризису. Почти 50% респондентов отметили, что ситуация является «результатом дилетантизма власти», которые не подготовили страну к отопительному сезону.

Больше половины опрошенных обвинили Зеленского в возникновении энергокризиса. 23% украинцев считают, что причина кроется в ситуации на мировых рынках ресурсов.

Киев рискует остаться без отопления зимой. Запасы энергоресурсов на Украине истощились. Электростанции испытывают дефицит угля.