Стоимость недвижимости в России поднимется на 15-20%

Рост цен на строительные материалы спровоцирует удорожание недвижимости в 2022 году на 15-20%, заявил генеральный директор ООО «Альянс» Сергей Бакин.

Отдельные виды стройматериалов выросли в цене на 300%, передает слова эксперта сайт 360.tv.ru. Рынок жилья, в свою очередь, отреагирует скачком на повышение их стоимости. Например, металл подорожал на 270%, древесина — на 200%, некоторые другие позиции — на 150%.

«Повышение цен на жилье точно будет, в пределах 15-20%. Посмотрите темпы роста цен, год у нас не из стандартных», — добавил Бакин.

Собеседник телеканала сравнил эту тенденцию с увеличением стоимости топлива, которое растет каждый год. Решение Центробанка о повышении ставок по кредитованию также в ближайшее время отразится на российском рынке недвижимости, подытожил эксперт.