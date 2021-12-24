Бизнесмен Пригожин выиграл иск против Шендеровича и «Эха Москвы»

Приморский райсуд Петербурга завершил рассмотрение дела по иску бизнесмена Евгения Пригожина к журналистам Виктору Шендеровичу, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому, Евгению Белогаеву и ЗАО «Эхо Москвы».

Пресс-служба компании «Конкорд» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала итоги заседания. Суд исследовал все имеющиеся доказательства и заслушал запись передачи «Особое мнение», которая и стала поводом для иска предпринимателя.

«По итогу суд признал оспариваемые сведения в отношении Евгения Викторовича недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда с Шендеровича — 100 000 рублей, с ЗАО «Эхо Москвы» — 1 000 000 рублей, а также установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 000 рублей в день», — сообщила пресс-служба.

Известно, что в рамках процесса юридическая инстанция отклонила три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова о переносе слушаний и сочла их необоснованными.