Ведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» остроумным анекдотом на тему Рождества

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин по традиции решил завершить выпуск шоу новым анекдотом на тему того, как мальчик из Мексики просит у Иисуса подарок на Рождество.

В последнем эфире программы приглашенные гости и эксперты обсуждали тему англицизмов и заимствований в русском языке. Между специалистами возникла дискуссия о том, необходимо ли избавляться от них в русской речи и как бороться за чистоту языка.

Однако в этот раз ведущий решил изменить традицию и рассказать шутку не на тему выпуска, а посвященную празднику. Сейчас в мире наступает католическое Рождество, которые отмечают миллионы людей. В связи с этим Норкин довел до слез гостей «Места встречи» праздничным анекдотом про мексиканского мальчика.

По его словам, в семье не очень крупного криминального авторитета Мексики маленький сын хотел, чтобы родители подарили ему на Рождество велосипед. Однако они отказывались это делать, так как он, по их мнению, плохо себя вел.

«Ребенок начал возмущаться, но мать ему сказала, чтобы тот написал письмо Иисусу. Мальчик сел писать: «Обещаю, что целый год буду вести себя хорошо». Посмотрел, скомкал бумажку, выбросил ее. Начал писать снова: «Буду вести себя хорошо целый месяц», но опять порвал лист. Потом пишет: «Обещаю, что буду вести себя хорошо целую неделю». Посидел-посидел, вскочил и побежал в церковь. Возвращается со статуэткой Мадонны и начинает писать на листочке: «Если ты хочешь увидеть свою мать…"», — пошутил Норкин.

Зрители ток-шоу «Место встречи» уже привыкли, что ведущий традиционно заканчивает эфир острым анекдотом по теме. Так однажды Норкин уже за кулисами рассказал остроумный анекдот. Однако видеозапись шутки, которая не войдет в эфирную версию, попала на видео в Сети.