Российский ФБР пообщался с правозащитницей из США на тему расизма в американских тюрьмах

Мира Тэрада, директор российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным), взяла интервью у американской правозащитницы Карен Джонсон, которая несколько лет оказывает поддержку жертвам юстиции США.

Сейчас американка помогает несправедливо осужденному Брайану Парнеллу добиться пересмотра дела. Мужчину приговорили к пожизненному заключению по сфабрикованному уголовному делу, передает ФАН.

«Мы думаем, что они хотели на кого-то повесить это преступление и выбрали для этого молодого афроамериканца. Как вы знаете, в этом деле был кто-то еще, кто оставил отпечаток пальца на месте преступления, и они даже не стали искать этого человека», — приводятся слова Джонсон в публикации ФБР во «ВКонтакте».

По ее словам, американская тюремная система уже стала большим бизнесом. Заключенные выполняют работу, за которую получают лишь несколько центов, а на свободе им заплатили бы за это приличную сумму. Тюрьмы в США существуют для наживы, считает правозащитница. Кроме этого, заключенные постоянно сталкиваются с расизмом.

«Большинство тюрем штата в Пенсильвании находятся в сельской местности, где большая часть населения — белые. Там мало цветных людей. Поэтому среди сотрудников и начальников тюрем много расистов. Не хочу это говорить, но часть охранников состоят в организациях, которые ненавидят афроамериканцев», — пожаловалась Карен Джонсон.

Мира Тэрада отметила, что правоохранительная система США пропитана расизмом. Большинство заключенных по ложному обвинению являются афроамериканцами. Джонсон подтвердила, что в тюрьмах также есть охранники расисты, и их работа – наказывать темнокожих.