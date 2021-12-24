Офис президента Украины заявил о готовности выполнять обязательства по Минским соглашениям

Киев не планирует выходить из Минских соглашений и готов реализовывать взятые на себя обязательства. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе провозгласит выход украинской стороны из Минских соглашений.

«Мы не собираемся выходить из Минска... У нас четкая позиция», — сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».

Глава Офиса президента Украины добавил, что президент Владимир Зеленский предложил напрямую говорить с Россией и ее лидером Владимиром Путиными. По словам Ермака, Киев готов выполнять договоренности.

Москва неоднократно обвиняла Украину в невыполнении Минских соглашений. Россия также выражала беспокойство в связи с переброской военной техники стран НАТО к российским границам и присутствием Запада в Донбассе.