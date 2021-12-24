МИД России вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на консульство во Львове

Министерство иностранных дел России вызвало поверенного в делах Украины. Поводом для этого стало нападение на консульство РФ во Львове.

Москва рассчитывает, что Киев принесет извинения за инцидент с нападением на российское дипломатическое ведомство во Львове. Произошедший инцидент является следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, а также разжигания ненависти и вражды, говорится в сообщении МИД РФ.

Как стало известно ранее, неизвестные бросили коктейль Молотова в здание консульства России во Львове. Бутылка с жидкостью попала в забор. При инциденте никто не пострадал, сообщают украинские СМИ. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.