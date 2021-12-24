Дело о хищении 400 млн рублей у «Связь-Банка» передано в суд

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о хищении 400 млн рублей у «Связь-Банка». Материалы производства с обвинительным заключением прокуратуры были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теперь уголовным делом, объем которого составляет 57 томов, займется Басманный суд Москвы. Обвинение было предъявлено бывшему директору компании по производству растительных масел ЗАО «Ойл Продакшн» Николаю Роднищеву.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы, а также легализация денег, приобретенных преступным образом.